В России
43
40 минут назад
ФНС предлагает самозанятым назвать справедливый размер налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) решила узнать мнение самозанятых о параметрах режима налога на профессиональный доход (НПД).
ФНС также просит оценить по десятибалльной шкале удовлетворение от специального налогового режима, затем предлагает выбрать три определяющих фактора при его выборе.
Далее ФНС попросило ответить самозанятых, что они будут делать, если условия налогового режима станут неприемлемыми: уйдут в тень, перейдут на работу по трудовому договору, прекратят вести деятельность, перейдут на другой способ налогообложения.
В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал уже сейчас начинать обсуждение новой конструкции на смену режиму самозанятости. Он напомнил, что правительство пообещало «не трогать вопросы института самозанятых десять лет», до конца 2028 года, что уже «не за горами».
Массовой подмены трудовых отношений «наймом» самозанятых нет, сообщала ФНС весной. Компаний, которые таким образом оптимизируют налоги, мало, у налоговиков они «как на ладони».
