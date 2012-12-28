Все новости
В России
41
36 минут назад

В Госдуме хотят проводить индексацию зарплат россиян каждый год

Оклады россиян могут начать повышать ежегодно.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ежегодная индексация зарплат в России должна охватывать все сферы и быть прописана в Трудовом кодексе, — пишут «Известия».

«В связи с тем что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере — бюджетной, небюджетной, коммерческой, некоммерческой. В любом случае рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции», — сказал он.

Депутат добавил, что юристы работают над поправкой к Трудовому кодексу. Цель — внести в статью об увеличении зарплаты гибкие механизмы, которые бы стимулировали не просто формальное выполнение, а реальный рост доходов каждого сотрудника.

«Соответствующую поправку я пока с юристами обдумываю, как правильно в действующей статье Трудового кодекса, где речь идет об увеличении заработной платы, прописать такие гибкие дополнительные механизмы, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику», — уточнил он.

По его словам, ежегодная индексация зарплат должна начинаться не раньше 1 февраля, после подсчета инфляции за предыдущий год, поскольку ее отсутствие снижает покупательную способность.

Нилов напомнил, что Трудовой кодекс обязывает работодателей ежегодно повышать зарплату, но это может быть реализовано не только через индексацию, но и, например, через премии, что подтверждается судебной практикой.
