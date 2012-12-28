Все новости
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший зацепер, дело об упавших деревьях и начало отопительного сезона
Общество
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
Водитель бросил старый «ВАЗ» на трамвайных путях и заработал штраф
Общество
Попавшегося с сетями рыбака оштрафовали
Происшествия
Ночью откроется движение по улице Гагарина со стороны Липовской
Общество
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
У 33-летнего ельчанина нашли 110 граммов марихуаны
Происшествия
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
Уголовное дело о стрельбе в полицейских на улице Бехтеева и избиении в кафе «O, Bistro!» передано в суд
Происшествия
Ельчане бросали мусор друг другу во двор
Общество
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
В России
84
сегодня, 15:22

Беспилотник пытался атаковать Нововоронежскую АЭС

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины предпринял попытку атаковать градирню Нововоронежской атомной электростанции.

Боевой беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать градирню Нововоронежской атомной электростанции (АЭС), его подавили техническими средствами, — пишут «Известия» со ссылкой на «Росэнергоатом».

«В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

По информации концерна, разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Однако отмечается, что на градирне остался темный след от последствий детонации дрона.

Как утверждают в «Росэнергоатоме», безопасность работы атомной станции была обеспечена, радиационный фон на территории Нововоронежской АЭС и в прилегающих районах не изменился и соответствует природным значениям. На месте инцидента работают правоохранительные органы.

«Происшествие не повлияло на работу станции — в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября», — отмечают в компании.

«Росэнергоатом» назвал происшествие «очередным актом агрессии ВСУ», направленным на работу российских АЭС.

25 сентября дрон ВСУ попытался совершить атаку на Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. Уточнялось, что в результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Объект продолжил свою работу в штатном режиме.
беспилотники
атака
АЭС
