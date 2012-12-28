Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Беспилотник пытался атаковать Нововоронежскую АЭС
Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины предпринял попытку атаковать градирню Нововоронежской атомной электростанции.
«В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
По информации концерна, разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Однако отмечается, что на градирне остался темный след от последствий детонации дрона.
Как утверждают в «Росэнергоатоме», безопасность работы атомной станции была обеспечена, радиационный фон на территории Нововоронежской АЭС и в прилегающих районах не изменился и соответствует природным значениям. На месте инцидента работают правоохранительные органы.
«Происшествие не повлияло на работу станции — в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября», — отмечают в компании.
«Росэнергоатом» назвал происшествие «очередным актом агрессии ВСУ», направленным на работу российских АЭС.
25 сентября дрон ВСУ попытался совершить атаку на Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. Уточнялось, что в результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Объект продолжил свою работу в штатном режиме.
