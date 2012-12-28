Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
В РФ могут создать мам-шеринг
Инициативу по созданию сервиса, где семьи смогут бесплатно брать и отдавать детские товары, направила в Госдуму председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
По словам Волынец, многие родители после появления ребёнка в семье сталкиваются с серьёзными расходами, особенно на товары, которые нужны всего несколько месяцев.
«Рождение малыша — это не только радость, но и повышенные расходы, в том числе на детские товары, которые используются краткосрочно, а стоят дорого. По мере взросления ребенка появляется потребность в новых товарах, а прежние имеют незначительный износ, при этом покупки представляют существенную статью расходов», — сказала Волынец.
Общественница подчеркнула, что финансовая нагрузка не должна останавливать россиян от решения завести ребёнка.
«Важно, чтобы при принятии решения о рождении ребёнка россиян не останавливала необходимость неизбежных сегодня расходов на детские товары: мебель, коляски, велосипеды и др. В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы государственного мам-шеринга – социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе», — отметила Волынец.
Она уверена, что запуск такого сервиса станет серьёзной помощью для молодых семей и одним из стимулов к росту рождаемости в стране.
«Реализация этого предложения по бесплатному прокату детских товаров станет отличным подспорьем для семей с детьми и ещё одним фактором, положительно влияющим на повышение рождаемости», — подчеркнула Ирина Волынец.
