В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Можно ли Липецк назвать зеленым городом?
Говорит Липецк
В двух домах на Манеже почти три месяца нет горячей воды
Общество
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Общество
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
Попавшегося с сетями рыбака оштрафовали
Происшествия
Ночью откроется движение по улице Гагарина со стороны Липовской
Общество
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
У 33-летнего ельчанина нашли 110 граммов марихуаны
Происшествия
В России
40
57 минут назад

В РФ могут создать мам-шеринг

Инициативу по созданию сервиса, где семьи смогут бесплатно брать и отдавать детские товары, направила в Госдуму председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В России может появиться новая социальная платформа. Инициативу по созданию сервиса, где родители смогут бесплатно как брать, так и отдавать детские товары, направила в Государственную думу председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, — сообщает Life.ru.

По словам Волынец, многие родители после появления ребёнка в семье сталкиваются с серьёзными расходами, особенно на товары, которые нужны всего несколько месяцев.

«Рождение малыша — это не только радость, но и повышенные расходы, в том числе на детские товары, которые используются краткосрочно, а стоят дорого. По мере взросления ребенка появляется потребность в новых товарах, а прежние имеют незначительный износ, при этом покупки представляют существенную статью расходов», — сказала Волынец.

Общественница подчеркнула, что финансовая нагрузка не должна останавливать россиян от решения завести ребёнка.

«Важно, чтобы при принятии решения о рождении ребёнка россиян не останавливала необходимость неизбежных сегодня расходов на детские товары: мебель, коляски, велосипеды и др. В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы государственного мам-шеринга – социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе», — отметила Волынец.

Она уверена, что запуск такого сервиса станет серьёзной помощью для молодых семей и одним из стимулов к росту рождаемости в стране.

«Реализация этого предложения по бесплатному прокату детских товаров станет отличным подспорьем для семей с детьми и ещё одним фактором, положительно влияющим на повышение рождаемости», — подчеркнула Ирина Волынец.
