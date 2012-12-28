Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
В России
33
45 минут назад
В Минпромторге хотят ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий
Минпромторг предлагает с 1 марта 2026 года ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий.
«Проектом постановления предусмотрено поэтапное введение с 1 марта 2026 гоа обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку», — отмечается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказали в пресс-службе Минпромторга, с 1 марта 2026 года предполагается начало регистрации участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 года — обязательная маркировка мясных продуктов, а с 1 октября 2026 года — обязательная маркировка колбасных изделий.
Как отмечается в пояснительной записке со ссылкой на данные Высшей школы экономики, доля незаконного оборота мясных изделий на рынке РФ за 2024 год составила 18%, —передает ТАСС.
«Введение обязательной маркировки мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, повышению уровня безопасности и защиты жизни граждан, доступности информации о товарах, собираемости обязательных платежей, обеспечению прозрачности товарных рынков и возможности их мониторинга в режиме реального времени», — говорится в документе.
Также ожидается увеличение доли на рынке добросовестных участников оборота товаров, повышение эффективности контроля за оборотом продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и снижение количества нарушений требований технических регламентов и правил оценки (подтверждения) соответствия продукции.
0
0
0
0
0
Комментарии