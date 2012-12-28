В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Татарстане, обошлось без жертв. Инцидент случился на 753-м километре Горьковской железной дороги у станции Свияжск.