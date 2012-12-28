Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Татарстане, обошлось без жертв. Инцидент случился на 753-м километре Горьковской железной дороги у станции Свияжск.
В Татарстане днем 7 октября КАМАЗ столкнулся с поездом, который вез пассажиров из Казани в Санкт-Петербург. По данному факту начата проверка —Татарская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Происшествие случилось на территории Зеленодольского района РТ на железнодорожном переезде на перегоне станции Свияжск — Зеленый Дол, рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Водителю грузовика оказали медицинскую помощь. В поезде заменили локомотив, после чего он продолжил движение по маршруту.
По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
