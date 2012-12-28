Все новости
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Можно ли Липецк назвать зеленым городом?
Говорит Липецк
70-летняя пенсионерка взяла кредит и перевела деньги мошенникам
Происшествия
В двух домах на Манеже почти три месяца нет горячей воды
Общество
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Общество
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении «Лады-Гранты» и «ВАЗа»
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
У 33-летнего ельчанина нашли 110 граммов марихуаны
Происшествия
В России
43
сегодня, 11:51

В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Татарстане, обошлось без жертв. Инцидент случился на 753-м километре Горьковской железной дороги у станции Свияжск.

В Татарстане транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения грузовика с пассажирским поездом, — передает РБК.

В Татарстане днем 7 октября КАМАЗ столкнулся с поездом, который вез пассажиров из Казани в Санкт-Петербург. По данному факту начата проверка —Татарская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Происшествие случилось на территории Зеленодольского района РТ на железнодорожном переезде на перегоне станции Свияжск — Зеленый Дол, рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Водителю грузовика оказали медицинскую помощь. В поезде заменили локомотив, после чего он продолжил движение по маршруту.

По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
поезд
столкновение
0
0
0
0
0

