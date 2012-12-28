Фонд «Милосердие» передал липецкому роддому новое медоборудование

Медики Липецкого областного перинатального центра получили новое востребованное медицинское оборудование, которое им безвозмездно передал благотворительный фонд «Милосердие».

Реанимационные и анестезиологические мониторы станут подспорьем в отделениях интенсивной терапии и реанимации, операционных блоках и родовых боксах, где жизнь пациента может зависеть от своевременной реакции врачей. Приборы заменят часть оборудования, уже отслужившего предельный срок эксплуатации.

Новые аппараты предназначены для непрерывного контроля и отображения жизненно важных параметров организма человека. Среди них – ЭКГ, артериальное давление, пульс. Оборудование обеспечивает круглосуточное наблюдение за состоянием матери и ребенка, своевременно выявляя любые отклонения от нормы. Непрерывный технологичный мониторинг состояния рожениц облегчит труд медицинского персонала перинатального центра.

«Инвестиции в современное оборудование для роддомов — это инвестиции в жизнь и здоровье будущих поколений, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. - Поэтому мы оперативно откликнулись на просьбу липецких медиков, понимая, что наша поддержка помогает создавать для пациентов перинатального центра безопасные и комфортные условия».

