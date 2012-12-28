Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Можно ли Липецк назвать зеленым городом?
Говорит Липецк
В двух домах на Манеже почти три месяца нет горячей воды
Общество
70-летняя пенсионерка взяла кредит и перевела деньги мошенникам
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Общество
Два человека пострадали в столкновении «Лады-Гранты» и «ВАЗа»
Происшествия
Читать все
НЛМК Live
162
55 минут назад

Фонд «Милосердие» передал липецкому роддому новое медоборудование

Медики Липецкого областного перинатального центра получили новое востребованное медицинское оборудование, которое им безвозмездно передал благотворительный фонд «Милосердие».

Реанимационные и анестезиологические мониторы станут подспорьем в отделениях интенсивной терапии и реанимации, операционных блоках и родовых боксах, где жизнь пациента может зависеть от своевременной реакции врачей. Приборы заменят часть оборудования, уже отслужившего предельный срок эксплуатации.

Новые аппараты предназначены для непрерывного контроля и отображения жизненно важных параметров организма человека. Среди них – ЭКГ, артериальное давление, пульс. Оборудование обеспечивает круглосуточное наблюдение за состоянием матери и ребенка, своевременно выявляя любые отклонения от нормы. Непрерывный технологичный мониторинг состояния рожениц облегчит труд медицинского персонала перинатального центра.

«Инвестиции в современное оборудование для роддомов — это инвестиции в жизнь и здоровье будущих поколений, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. - Поэтому мы оперативно откликнулись на просьбу липецких медиков, понимая, что наша поддержка помогает создавать для пациентов перинатального центра безопасные и комфортные условия».

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»





Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить