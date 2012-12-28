В России
53
52 минуты назад
В РФ хотят изменить модель маткапитала
Минтруд России планирует изменить систему материнского капитала, сделав акцент на стимулировании рождения вторых и последующих детей.
Он подчеркнул, что подход к выплате материнского капитала «требует определенной актуализации».
«В целом маткапитал свою функцию сначала по стабилизации, а потом по росту рождений с момента его введения в 2007 году и до 2016 года выполнил. Потом его трансформация в 2020 году, когда мы переместили основную часть на первого ребенка, позволила нам не провалиться по первым рождениям», — сказал он.
По словам Котякова, хотя мера позволила замедлить снижение рождения первенцев, «не начался рост вторых рождений», хотя третьи рождения растут, — передает РБК.
«Нам нужна какая-то дополнительная поддержка рождений. Соответственно, мы сейчас думаем над тем, как нам развивать материнский капитал с тем, чтобы усилить его вклад в демографию», — подчеркнул министр.
Котяков считает, что необходимо пересмотреть иные существующие сегодня инструменты поддержки рождаемости «в пользу формирования значимого стимулирующего инструмента, например в виде видоизмененного маткапитала». «То есть у нас сегодня есть инструменты, которые также, в моем понимании, утратили свою эффективность, либо их результирующий эффект не оказывает должного влияния на ту целевую аудиторию, на которую мы сегодня нацелены в рамках стимулированной демографии», — пояснил он.
В частности, министр считает, что меры государственной поддержки должны стать доступными для семей «вне зависимости от их финансовых обязательств перед кредитной организацией». «Закредитованность сегодня, в нашем понимании, — это один из существенных факторов, сдерживающих рождаемость», — указал он.
В 2024 году россияне направили 344,8 млрд руб. маткапитала на улучшение жилищных условий, из которых 267,8 млрд руб. пошло на оплату ипотеки и займов, следует из данных Соцфонда. В настоящее время семья, имеющая ипотечный кредит, при рождении третьего или последующего ребенка может получить от государства 450 тыс. руб. для погашения займа. Срок действия такой меры поддержки — до конца 2030 года.
О планах переформатирования материнского капитала Котяков заявлял и ранее.
«Мы понимаем, что нужна модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребованная, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка», — отмечал он ранее.
С 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован, его размер составил 690 тыс. рублей на первого ребенка и еще почти 222 тыс. рублей на второго. Программа материнского капитала действует с 2007 года, в этом году она была продлена до 2030 года.
0
0
0
0
0
Комментарии