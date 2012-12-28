В России
В Минтруде предлагают принцип «двух ключей» для поддержки неработающих
Государство намерено оказывать помощь тем россиянам, которые сами прилагают усилия для преодоления трудной жизненной ситуации.
«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода принцип двух ключей», — заявил он.
Котяков предложил модель борьбы с бедностью, основанную на принципе «двух ключей»: государство помогает, но граждане должны прилагать усилия для улучшения своего положения, если нет объективных препятствий.
Уточняется, что в случаях объективной необходимости (уход за ребенком, инвалидность, болезнь, беременность, обучение) государство продолжит оказывать поддержку. Однако, если трудоспособный человек отказывается от предложенных мер по трудоустройству (обучение, переквалификация, социальный контракт) и при этом претендует на детские пособия, это вызывает вопросы о справедливости по отношению к налогоплательщикам, — передает РБК.
«А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что «мне не надо, я готов жить на детское пособие»? Тогда у нас есть все основания задать вопрос: а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации?» — отметил министр.
Для решения этой проблемы Минтруд ввел минимальный годовой заработок (четыре МРОТ) для получения единого пособия, стимулируя участие в рынке труда. Также министр отметил проблему высокой теневой занятости в России (более 5 млн человек).
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 24 сентября сообщила, что, согласно новому проекту бюджета, нуждающиеся семьи с двумя и более детьми смогут получать новую ежегодную выплату с 2026 года. Для этого необходимо будет подать декларацию о доходах 3-НДФЛ за прошедший 2025 год, — пишут «Известия».
