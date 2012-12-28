Все новости
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
Труп 15-летнего мальчика нашли на железнодорожном вагоне
Происшествия
Погибшей на улице Стаханова женщине было 77 лет
Происшествия
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии под Липецком
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
В Сселках попавшая под машину лиса забежала в сарай
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший зацепер, дело об упавших деревьях и начало отопительного сезона
Общество
39-летний грязинец нашёл банковскую карту и потратил с неё более 5000 рублей
Происшествия
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
По области введен желтый уровень, в Ельце и четырех районах — красный
Происшествия
В России
30
30 минут назад

В Минтруде предлагают принцип «двух ключей» для поддержки неработающих

Государство намерено оказывать помощь тем россиянам, которые сами прилагают усилия для преодоления трудной жизненной ситуации.

Поддержка со стороны государства оказывается тем гражданам, которые не остаются пассивными перед лицом жизненных невзгод, а прилагают собственные усилия для их разрешения, — рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода принцип двух ключей», — заявил он.

Котяков предложил модель борьбы с бедностью, основанную на принципе «двух ключей»: государство помогает, но граждане должны прилагать усилия для улучшения своего положения, если нет объективных препятствий.

Уточняется, что в случаях объективной необходимости (уход за ребенком, инвалидность, болезнь, беременность, обучение) государство продолжит оказывать поддержку. Однако, если трудоспособный человек отказывается от предложенных мер по трудоустройству (обучение, переквалификация, социальный контракт) и при этом претендует на детские пособия, это вызывает вопросы о справедливости по отношению к налогоплательщикам, — передает РБК.

«А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что «мне не надо, я готов жить на детское пособие»? Тогда у нас есть все основания задать вопрос: а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации?» — отметил министр.

Для решения этой проблемы Минтруд ввел минимальный годовой заработок (четыре МРОТ) для получения единого пособия, стимулируя участие в рынке труда. Также министр отметил проблему высокой теневой занятости в России (более 5 млн человек).

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 24 сентября сообщила, что, согласно новому проекту бюджета, нуждающиеся семьи с двумя и более детьми смогут получать новую ежегодную выплату с 2026 года. Для этого необходимо будет подать декларацию о доходах 3-НДФЛ за прошедший 2025 год, — пишут «Известия».
неработающие
поддержка
труд
Комментарии

