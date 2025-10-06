В России
В РФ могут освободить от теста на знание русского детей некоторых иностранцев
В России могут освободить детей иностранных граждан, которые относятся к определенным категориям, от прохождения теста на знание русского языка при зачислении в школу.
Автором проекта стал первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин. Он предложил ввести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Нововведения освобождают от теста при поступлении в школы детей граждан стран, где русский язык является государственным.
Помимо того, дети участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников также будут освобождены от теста. Мера коснется и детей сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, а также международных организаций, которые аккредитованы при МИД России.
В пояснительной записке указывается, что изменения направлены на устранение излишних барьеров для указанных категорий иностранцев, а также на оптимизацию сферы образования.
Тестирование для детей мигрантов перед поступлением в российские школы ввели в 2025 году. Первые результаты появились весной — тогда в Петербурге ни один из допущенных к экзамену детей иностранцев с заданием не справился.
