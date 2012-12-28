В России
36
сегодня, 16:38
В результате ракетного удара по Белгороду погиб мужчина
Один человек погиб и еще один пострадал в результате ракетного удара по Белгороду.
По его словам, еще один человек ранен. Его доставляют в областную клиническую больницу с осколочным ранением легкого.
Также после удара на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством, на месте работают аварийные и оперативные службы.
Накануне на территории области была объявлена ракетная опасность. В ночь на 6 октября Гладков заявил, что около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света из-за повреждений в результате обстрела.
«Все аварийные бригады находятся на месте, и выполняются необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия», — сказал он.
К утру 6 октября, по словам Гладкова, без электричества остались 5,4 тыс. жителей региона в 24 населенных пунктах.
0
0
0
0
0
Комментарии