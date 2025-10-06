Все новости
В России
176
39 минут назад

Экономист заявил о подорожании овощей и хлеба до конца года

Возможен скачок стоимости красной рыбы и морепродуктов к Новому году. Ожидается и повышение цены на сахар, что связывают с изменениями на рынке.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, что в России ожидается увеличение цен на овощи, мясо и птицу, — пишет «Газета.ru» со ссылкой на издание «Москва 24».

По его словам, в конце сентября особенно резко выросли цены на помидоры, что может привести к подорожанию томатной пасты и консервированных томатов на 4–5% до конца года. В прошлом месяце стоимость курицы увеличилась более чем на 1,5%, говядины — на 1,07% и свинины — на 0,84%. Яйца выросли в цене на 5% за месяц, молоко — на 0,5–1%.

Масленников предупредил, что подорожать могут хлебобулочные и макаронные изделия.

«Особые опасения связаны с новогодним столом: красная рыба и морепродукты могут повторить прошлогодний ценовой скачок из-за транспортных расходов. При этом отдельные прогнозы предполагают возможность роста цен на красную икру до 10–15 тысяч рублей за килограмм», — отметил он.

Цены на сахар могут также вырасти в России почти на 20% к Новому году – с 68 до 81 рубля за килограмм. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на опрошенных аграриев из наиболее урожайных регионов.

По их словам, в 2025 году было собрано на 25% меньше сахарной свеклы по сравнению с прошлогодними показателями. Проблемы начались в мае, когда заморозки уничтожили большую часть посадок, что потребовало пересева около 80% площадей. А когда корнеплоды должны были набирать массу, наступила засуха. В результате урожайность упала до 252 центнеров с гектара в среднем, — рассказали специалисты.

При этом в целом продуктовая инфляция будет умеренной, — резюмировал эксперт.
экономика
цены
продукты
