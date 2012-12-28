В России
50
сегодня, 14:39
Матвиенко предлагает собирать с неработающих по 45 тысяч рублей в год
Политик предложила ввести взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с граждан, которые не работают или получают доходы неофициально. Матвиенко отметила, что в среднем работодатели в России платят медицинскую страховку за сотрудников в размере 45 тысяч рублей.
«У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — заявила Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
По ее словам, любой здоровый человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год, по её словам, это «небольшие, не колоссальные» средства.
Председатель Совета Федерации также отметила, что в России наблюдаются огромные расходы на неработающее население.
«Пенсионеры, наши дети — это наше святое, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают — первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счёт каких источников доходов они живут?» — подчеркнула политик.
Парламентарий также отметила, что честно работающие граждане фактически «содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан».
«Давайте отработаем. И это, конечно, существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов — оплату за неработающее население», — резюмировала политик.
0
0
0
0
0
Комментарии