Матвиенко предлагает собирать с неработающих по 45 тысяч рублей в год

Политик предложила ввести взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с граждан, которые не работают или получают доходы неофициально. Матвиенко отметила, что в среднем работодатели в России платят медицинскую страховку за сотрудников в размере 45 тысяч рублей.