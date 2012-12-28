Все новости
В России
50
сегодня, 14:39

Матвиенко предлагает собирать с неработающих по 45 тысяч рублей в год

Политик предложила ввести взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с граждан, которые не работают или получают доходы неофициально. Матвиенко отметила, что в среднем работодатели в России платят медицинскую страховку за сотрудников в размере 45 тысяч рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование, по её словам, эта сумма может составить около 45 тысяч рублей в год, — передает РИА Новости.

«У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — заявила Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

По ее словам, любой здоровый человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год, по её словам, это «небольшие, не колоссальные» средства.

Председатель Совета Федерации также отметила, что в России наблюдаются огромные расходы на неработающее население.

«Пенсионеры, наши дети — это наше святое, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают — первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счёт каких источников доходов они живут?» — подчеркнула политик.

Парламентарий также отметила, что честно работающие граждане фактически «содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан».

«Давайте отработаем. И это, конечно, существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов — оплату за неработающее население», — резюмировала политик.
экономика
доходы
неработающие
