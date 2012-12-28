Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
В области объявлен отбой красного и желтого уровней опасности
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Общество
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Общество
Бизнес
847
сегодня, 08:00

Изменение системы ОМС: угрозы и риски

Количество застрахованных лиц по ОМС в стране на конец 2024 года достигло 142,9 млн человек. Большинство из нас получают медицинскую помощь в государственных медицинских организациях.

Действующим законодательством предусмотрена система защиты интересов и прав пациентов. В ближайшее время в законодательство планируются значительные изменения, которые перечеркивают выстроенную за последние 30 лет систему ОМС с контролем качества медпомощи. Эксперты считают, если правки закона будут приняты – пострадают пациенты.

В чем суть? На рассмотрение Госдумы поступил проект поправок к Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании». В нем предусмотрена передача полномочий страховых медицинских организаций (СМО) территориальным фондам ОМС (ТФОМС). Для этого потребуется только единоличное решение главы региона. Законопроект не предлагает критериев и механизмов для принятия такого решения, что само по себе создает атмосферу непрозрачности.

Также необходимо пояснить, что сегодня СМО - единственное звено системы ОМС, которое является независимым защитником прав пациентов. А с предлагаемыми изменениями СМО будут удалены из системы ОМС, а качество и доступность медицинской помощи, обеспечение прав застрахованных будет зависеть только от чиновников. Ведь поликлиники, больницы и территориальные фонды ОМС, являясь частью одной системы, уже будут контролировать сами себя. У них теряется мотивация работать пациентоориентированно. Как это отразится на лечении застрахованных граждан- догадаться несложно.

По данным ВСС ежегодно страховыми представителями рассматриваются более 15 млн обращений и заявлений от пациентов, проводится порядка 30 млн экспертиз доступности и качества бесплатной медицинской помощи. В то время как ТФОМС обрабатывает в 1 000 раз меньше обращений и в 5 000 раз меньше экспертиз, чем СМО.

«В любой сложной ситуации, если долго не получается записаться к врачу или просят оплатить медпомощь по ОМС, пациент в первую очередь обращается в свою страховую медицинскую компанию. Именно наши страховые представители стоят на передовой: защищают ваши права, восстанавливают их, помогают получить медпомощь, а также информируют о возможности и порядке ее получения», – сообщают эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Страховые работают для людей – пациентов. А предлагаемые поправки к ФЗ-326 фактически устраняют механизм защиты прав граждан со стороны страховых компаний. Как следствие, пациенты столкнутся с отсутствием независимой оценки качества оказываемой медпомощи. Эффективный инструмент разрешения конфликтов силами страховщиков будет утерян, а институт страховых представителей – помощников и защитников пациентов – будет разрушен.

Защита пациентов силами ТФОМС станет формальностью и увеличит обращения граждан в правоохранительные органы, так как перестанет действовать независимый механизм контроля и защиты прав застрахованных граждан в системе ОМС, который эффективно работает десятилетиями.

По имеющимся данным, на сегодня страховые представители «СОГАЗ-Мед» отмечают ощутимый рост обращений пациентов за помощью. На что жалуются застрахованные «СОГАЗ-Мед»?

На первом месте в структуре обоснованных жалоб – неудовлетворительное оказание медицинской помощи (43%). На втором – недостоверные сведения в их медкартах, приписки (29%), на третьем – неприемлемая организация работы медицинских учреждений (14%).

Число обоснованных жалоб за 1 полугодие 2025 года увеличилось на 94% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост жалоб на качество медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистые заболевания» – на 93%. На 43% увеличилось число жалоб на сроки проведения компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографий (МРТ).

По всем случаям таких жалоб страховые представители «СОГАЗ-Мед» проводят независимые экспертизы, оказывают помощь пациентам – для граждан это бесплатно.

Страховщики имеют реальную возможность повлиять на качество и доступность медпомощи. К нерадивым больницам и равнодушным врачам со стороны страховщиков применяются санкции, в том числе и штрафы. 85% от полученных сумм – штрафов за оказание некачественной медпомощи- страховщики возвращают обратно в систему ОМС. В том числе деньги идут на формирование специального фонда ТФОМС на приобретение и ремонт медицинского оборудования, повышение квалификации врачей.

Логичен вопрос – насколько эти изменения закона целесообразны? Как отмечает ВСС, Президент РФ в опубликованных за последние 5 лет указаниях неоднократно призывал к совершенствованию действующей системы ОМС. Предложенное же теперь решение – движение в обратном направлении. Это попытка вернуть конструкцию финансирования системы ОМС к модели прямого бюджетного финансирования, в том числе к устранению института страховых представителей.

Настораживает и то, что данный законопроект появился в такой спешке, без обсуждений на открытых площадках среди экспертов, без учета мнения пациентов, а это – напоминаем – более 142,9 млн застрахованных ОМС. Если закон примут, нас лишат независимого защитника в лице СМО раз и навсегда, так как в проекте нет механизма организации возврата такого функционала от ТФОМС к СМО.

Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД»


Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
