В России
62
сегодня, 13:45
Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Чаще всего дефекты встречаются в пятилетних паспортах.
«Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а прямо на них», — говорится в публикации.
Отмечается, что туристов с дефектами в документах не пускают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, из-за чего десятки россиян потеряли свои путевки.
Уточняется, что проблемы с паспортами могут возникнуть и в отелях, даже если путешественники смогут прибыть в нужную страну.
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати. В основном такие печати находят в паспортах на 5 лет.
