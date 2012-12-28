Все новости
В России
62
сегодня, 13:45

Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах

Чаще всего дефекты встречаются в пятилетних паспортах.

Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах, — передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а прямо на них», — говорится в публикации.

Отмечается, что туристов с дефектами в документах не пускают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, из-за чего десятки россиян потеряли свои путевки.

Уточняется, что проблемы с паспортами могут возникнуть и в отелях, даже если путешественники смогут прибыть в нужную страну.

Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати. В основном такие печати находят в паспортах на 5 лет.
туризм
туристы
0
0
0
0
0

