Беспилотник самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
В доме №27 по улице Стаханова с девятого этажа выпала женщина
Происшествия
Погибшей на улице Стаханова женщине было 77 лет
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Общество
Мошенники просят подтвердить номер паспорта голосом
Происшествия
В Сселках отключат холодную воду
Общество
Труп 15-летнего мальчика нашли на железнодорожном вагоне
Происшествия
Из сельской гимназии украли три ноутбука
Происшествия
«Мазда» влезла под «Дэу» и толкнула ее в «ВАЗ-2114» на улице Циолковского
Общество
Мошенники просят подтвердить номер паспорта голосом
Происшествия
Беспилотник самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Погибшей на улице Стаханова женщине было 77 лет
Происшествия
В доме №27 по улице Стаханова с девятого этажа выпала женщина
Происшествия
Из сельской гимназии украли три ноутбука
Происшествия
Труп 15-летнего мальчика нашли на железнодорожном вагоне
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии под Липецком
Происшествия
Гендиректора благоустраивавшей пляжи в Чаплыгине фирмы подозревают в мошенничестве
Происшествия
«Мазда» влезла под «Дэу» и толкнула ее в «ВАЗ-2114» на улице Циолковского
Общество
В России
1 минуту назад

Мошенники под предлогом получения посылки с маркетплейса просят россиян назвать код из СМС

Получив код, мошенник способен войти в аккаунт обманутой жертвы на маркетплейсе и завладеть доступом к банковским данным.

Мошенники звонят россиянам и под предлогом получения посылки с маркетплейса просят назвать код из СМС, — передает РИА Новости.

Злоумышленник звонит жертве, сообщает, что ему якобы пришла посылка с маркетплейса, и уточняет, как удобнее было бы ее получить. Когда человек говорит, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из смс.

Имея код, аферист может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным.

В сентябре в Банке России предупредили, что мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов и для подтверждения даты и места доставки мошенники просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета.

В ЦБ РФ посоветовали немедленно прерывать такие телефонные разговоры и напомнили, что коды из СМС никому сообщать нельзя, тем более что настоящие сотрудники маркетплейсов их никогда не запрашивают.
мошенники
аферисты
маркетплейсы
