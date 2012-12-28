В мире
Премьер-министр Франции подал в отставку
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.
Лекорню пробыл у власти 27 дней, это самый короткий срок пребывания на посту французского премьера, — сообщает France24.
Только накануне Лекорню объявил о назначениях в новое правительство страны. Некоторые министры из состава предыдущего кабмина сохранили свои должности, например глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен. Часть прежде работали в правительствах при президентстве Макрона, в их числе — новый глава оборонного ведомства Брюно Ле Мэр, который был министром экономики в 2017–2024 годах.
Назначения раскритиковали как и сами министры, так и оппозиция. Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что «разочарован» новым правительством, неспособным привести к «перелому, которого ждут французы». Недовольство отсутствием «обещанного прорыва» выразил и Ретайо.
Критика прозвучала также со стороны представителей лагеря Макрона, — отмечает AFP: депутат Нацсобрания Эрван Баланан предупредил о расколе, «если не будет существенных изменений».
За время пребывания в должности премьера Лекорню ни разу не выступил с заявлением о политике Франции, — отмечает France24. Его программная речь в Национальном собрании была намечена на 7 октября.
На посту главы кабмина Леокорню сменил Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия. Тот сам инициировал вотум доверия в парламенте, чтобы заручиться поддержкой по сокращению расходов и дефицита бюджета, но провалил голосование. Новый премьер обещал, что не будет прибегать к ст. 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законопроекты без обсуждения и голосования парламента. Байру руководил французским кабмином меньше года — с декабря 2024-го по сентябрь 2025-го.
С 2022 года Лекорню руководил Министерством обороны. Он успел поработать сразу в нескольких кабинетах министров за последние годы.
