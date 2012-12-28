Все новости
Липецкие полицейские задержали злоумышленника, похитившего 15 автомобилей
Происшествия
Беспилотник самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
В доме №27 по улице Стаханова с девятого этажа выпала женщина
Происшествия
Погибшей на улице Стаханова женщине было 77 лет
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Общество
В Сселках отключат холодную воду
Общество
Мошенники просят подтвердить номер паспорта голосом
Происшествия
Из сельской гимназии украли три ноутбука
Происшествия
«Мазда» влезла под «Дэу» и толкнула ее в «ВАЗ-2114» на улице Циолковского
Общество
Дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Общество
Беспилотник самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
В Сселках отключат холодную воду
Общество
Мошенники просят подтвердить номер паспорта голосом
Происшествия
Погибшей на улице Стаханова женщине было 77 лет
Происшествия
В доме №27 по улице Стаханова с девятого этажа выпала женщина
Происшествия
Из сельской гимназии украли три ноутбука
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Труп 15-летнего мальчика нашли на железнодорожном вагоне
Происшествия
«Мазда» влезла под «Дэу» и толкнула ее в «ВАЗ-2114» на улице Циолковского
Общество
В мире
32
35 минут назад

Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, занявший должность 9 сентября, подал заявление об отставке, — передает РБК со ссылкой на BFM и Елисейский дворец. Президент Эмманюэль Макрон ее принял.

Лекорню пробыл у власти 27 дней, это самый короткий срок пребывания на посту французского премьера, — сообщает France24.

Только накануне Лекорню объявил о назначениях в новое правительство страны. Некоторые министры из состава предыдущего кабмина сохранили свои должности, например глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен. Часть прежде работали в правительствах при президентстве Макрона, в их числе — новый глава оборонного ведомства Брюно Ле Мэр, который был министром экономики в 2017–2024 годах.

Назначения раскритиковали как и сами министры, так и оппозиция. Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что «разочарован» новым правительством, неспособным привести к «перелому, которого ждут французы». Недовольство отсутствием «обещанного прорыва» выразил и Ретайо.

Критика прозвучала также со стороны представителей лагеря Макрона, — отмечает AFP: депутат Нацсобрания Эрван Баланан предупредил о расколе, «если не будет существенных изменений».

За время пребывания в должности премьера Лекорню ни разу не выступил с заявлением о политике Франции, — отмечает France24. Его программная речь в Национальном собрании была намечена на 7 октября.

На посту главы кабмина Леокорню сменил Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия. Тот сам инициировал вотум доверия в парламенте, чтобы заручиться поддержкой по сокращению расходов и дефицита бюджета, но провалил голосование. Новый премьер обещал, что не будет прибегать к ст. 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законопроекты без обсуждения и голосования парламента. Байру руководил французским кабмином меньше года — с декабря 2024-го по сентябрь 2025-го.

С 2022 года Лекорню руководил Министерством обороны. Он успел поработать сразу в нескольких кабинетах министров за последние годы.
отставка
политика
Франция
