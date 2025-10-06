В России
сегодня, 11:44
В Красноярском крае предложили разделить детей мигрантов на две категории
В Красноярском крае предложили отделить детей репатриантов от детей мигрантов.
Идея ввести разделение прозвучала на сессии Заксобрания Красноярского края от детского омбудсмена Ольги Мирошниковой.
Поводом к обсуждению в заксобрании региона стали результаты тестирования детей иностранцев, согласно которым треть детей не смогли справиться с тестом на знание русского языка.
В этой связи омбудсмен предложила отделить детей мигрантов от детей репатриантов. По какому критерию предполагается провести разделение, не уточняется. Возможно, одним из них станет национальность родителей.
Цель разделения в том, чтобы русские по происхождению дети, возвращающиеся в Россию, не проходили языковое тестирование при поступлении в школу.
«Я на самом деле часто встречаюсь с такими ситуациями, когда родители практически не говорят [на русском]. Нельзя подходить с единой меркой, с единым шаблоном абсолютно ко всем детям», – сказала Мирошникова.
Тестирование для детей мигрантов перед поступлением в российские школы ввели в 2025 году. Первые результаты появились весной — тогда в Петербурге ни один из допущенных к экзамену детей иностранцев с заданием не справился.
Обмудсмен готовит обращение в Минпросвещения РФ. При этом часть депутатов не поддержали инициативу, назвав ее «сегрегацией». По их мнению, разделение детей по происхождению выглядит как попытка узаконить «гражданство разных категорий» и отвлекает внимание от настоящих проблем — коррупции, продажи тестов и отсутствия контроля над миграцией.
