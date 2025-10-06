Все новости
сегодня, 11:44

В Красноярском крае предложили разделить детей мигрантов на две категории

В Красноярском крае предложили отделить детей репатриантов от детей мигрантов.

В России предложили делить детей на «мигрантов» и «репатриантов», — пишет «Лента новостей Красноярска».

Идея ввести разделение прозвучала на сессии Заксобрания Красноярского края от детского омбудсмена Ольги Мирошниковой.

Поводом к обсуждению в заксобрании региона стали результаты тестирования детей иностранцев, согласно которым треть детей не смогли справиться с тестом на знание русского языка.

В этой связи омбудсмен предложила отделить детей мигрантов от детей репатриантов. По какому критерию предполагается провести разделение, не уточняется. Возможно, одним из них станет национальность родителей.

Цель разделения в том, чтобы русские по происхождению дети, возвращающиеся в Россию, не проходили языковое тестирование при поступлении в школу.

«Я на самом деле часто встречаюсь с такими ситуациями, когда родители практически не говорят [на русском]. Нельзя подходить с единой меркой, с единым шаблоном абсолютно ко всем детям», – сказала Мирошникова.

Тестирование для детей мигрантов перед поступлением в российские школы ввели в 2025 году. Первые результаты появились весной — тогда в Петербурге ни один из допущенных к экзамену детей иностранцев с заданием не справился.

Обмудсмен готовит обращение в Минпросвещения РФ. При этом часть депутатов не поддержали инициативу, назвав ее «сегрегацией». По их мнению, разделение детей по происхождению выглядит как попытка узаконить «гражданство разных категорий» и отвлекает внимание от настоящих проблем — коррупции, продажи тестов и отсутствия контроля над миграцией.
