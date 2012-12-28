Все новости
В России
64
48 минут назад

Пропавшие в Елизовском районе Камчатки туристы вышли на связь и возвращаются домой

Спасатели, выехавшие на поиски, также возвращаются обратно на базу.

Пропавшая в урочище «Аквариум» в Елизовском районе Камчатки группа туристов вышла на связь и благополучно возвращается домой, — сообщили РИА Новости в ГУМЧС Камчатского края.

«Пропавшие в районе «Аквариума» туристы вышли на связь. С ними все хорошо, они подъезжают к Северным Корякам. Как туристы сами сообщили, они планировали вернуться сегодня», — рассказали в главке.

В ГУМЧС предположили, что заявитель перепутал дату возвращения туристов.

«Самое главное — люди живы, с ними ничего не случилось», — отметили в ведомстве.

Ранее министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев информировал об исчезновении шестерых туристов, которые отправились в урочище «Аквариум» на личном автомобиле 3 октября и не вернулись к установленному сроку 5 октября. На их поиски выдвинулась сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники. Погодные условия в районе поисков осложнялись обильными осадками в виде мокрого снега.

Ранее стало известно, что на Вилючинском вулкане Камчатки 27-летняя женщина и 60-летний мужчина сорвались со склона исполина с высоты около 1800 метров. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Третья туристка, 34-летняя женщина, была эвакуирована спасателями — из-за наледи спуститься самостоятельно она не могла, её транспортировали вниз к подножью вулкана на носилках.

Спасательная операция началась днём 4 октября и продолжалась всю ночь в сложнейших условиях, — сообщает МЧС по региону.
туристы
Камчатка
0
0
0
0
0

