В России
59
сегодня, 10:00
В Госдуме планируют обеспечить педагогов бесплатным горячим питанием
В Госдуме предлагают обеспечить педагогов бесплатным горячим питанием.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, а также первый замруководителя думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев.
«Принятие законопроекта позволит официально обеспечить педагогических работников правом на получение бесплатного горячего питания не менее одного раза в день», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Организация питания педагогов проектом возлагается на образовательные учреждения, а для регионов предусматривается возможность получения федеральных субсидий на софинансирование.
Также инициативой предлагается финансировать расходы за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников, предусмотренных законодательством.
В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время действующее законодательство содержит нормы об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий, однако права педагогических работников на бесплатное горячее питание в федеральном законодательстве не закреплены.
«Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах», — сказал Гусев.
