В России
34
35 минут назад
В Кузбассе эвакуировали 151 горняка из шахты из-за обрушения породы
"Шахта "Ерунаковская 8", произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. Эвакуированы 151 человек, погибших нет. Привлекались 23 сотрудника и 5 единиц техники", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Собеседница агентства уточнила, что отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - ред.) убыли в пункт постоянной дислокации. Дальнейшие мероприятия будут проводиться силами работников шахты.
0
0
0
0
0
Комментарии