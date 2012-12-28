Все новости
В России
34
35 минут назад

В Кузбассе эвакуировали 151 горняка из шахты из-за обрушения породы

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ерунаковская 8" в Кузбассе, эвакуированы 151 горняк, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по Кемеровской области.

"Шахта "Ерунаковская 8", произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. Эвакуированы 151 человек, погибших нет. Привлекались 23 сотрудника и 5 единиц техники", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Собеседница агентства уточнила, что отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - ред.) убыли в пункт постоянной дислокации. Дальнейшие мероприятия будут проводиться силами работников шахты.
0
0
0
0
0

