Пропавшую в Красноярском крае семью ищут 249 человек
"Из-за неблагоприятных погодных условий вертолет в поисках не участвовал. За сутки наземными группировками был обследован 351 квадратный километр: 79 квадратных километров лесного массива и 272 квадратных километров лесных троп", - говорится в сообщении.
28 сентября супруги и их 5-летняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района и перестали выходить на связь. С заявлением о пропаже семьи в правоохранительные органы обратился их знакомый.
По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
