Более чем на полусотне улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
В Тербунском районе в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб водитель
Общество
Жертва интернет-мошенников сделала 15 переводов аферистам
Происшествия
Липецкую пенсионерку мошенники сделали своим курьером, предварительно лишив ее 3 миллионов рублей
Здоровье
53-летний ельчанин украл велосипед у ребенка
Происшествия
Автомобиль «Ауди» дважды перевернулся после столкновения с «БМВ»
Происшествия
В воскресенье в Липецкой области возможен небольшой дождь
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: мир без воров, открытие театрального сезона, «Металлург» и его шоу
Общество
В России
41
54 минуты назад

Спасатели эвакуируют третью туристку, сорвавшуюся с Вилючинского вулкана

Спасатели добрались до третьей участницы восхождения на вулкан на Камчатке, она не пострадала, начата ее эвакуация, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, в тяжелом состоянии.

"Спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала. Начали её спуск на высоту 1500 метров, где находятся медики Центра медицины катастроф", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка ведомства.

Отмечается, что спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщал, что в спасательной операции задействованы 45 человек. Он подчеркивал, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.
0
0
0
0
0

