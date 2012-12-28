Липецкую пенсионерку мошенники сделали своим курьером, предварительно лишив ее 3 миллионов рублей

Спасатели эвакуируют третью туристку, сорвавшуюся с Вилючинского вулкана
Группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, в тяжелом состоянии.
"Спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала. Начали её спуск на высоту 1500 метров, где находятся медики Центра медицины катастроф", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка ведомства.
Отмечается, что спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщал, что в спасательной операции задействованы 45 человек. Он подчеркивал, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.
