Автомобиль «Ауди» дважды перевернулся после столкновения с «БМВ»
Происшествия
В Тербунском районе в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб водитель
Общество
Более чем на полусотне улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкую пенсионерку мошенники сделали своим курьером, предварительно лишив ее 3 миллионов рублей
Здоровье
В воскресенье в Липецкой области возможен дождь
Погода в Липецке
Жертва интернет-мошенников сделала 15 переводов аферистам
Происшествия
Выходные в Липецке: мир без воров, открытие театрального сезона, «Металлург» и его шоу
Общество
53-летний ельчанин украл велосипед у ребенка
Происшествия
В России
55
сегодня, 21:45

Россиянка погибла при наводнении в Болгарии

Гражданка России стала четвертой жертвой наводнения, вызванного проливными дождями, на юге Черноморского побережья Болгарии. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, тело 58-летней женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените. По факту гибели людей при наводнении возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

В консульском отделе посольства России в Болгарии сообщили о готовности оказать необходимую помощь родственникам погибшей. Также работники дипмиссии помогут российским гражданам восстановить утерянные в связи с наводнением личные документы, на данный момент поступило два таких обращения.

Из-за наводнения в нескольких районах на побережье был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса Елените были эвакуированы. Спасатели и добровольцы начали расчищать завалы, а полиция задержала двух мародеров, у которых были обнаружены крупная сумма денег, драгоценности и компьютеры.

Восстановительные работы начались на курорте Солнечный Берег, в Несебре, Бургасе и Царево, где, по предварительным данным, сумма ущерба превысила €25 млн.
