Россиянка погибла при наводнении в Болгарии
В консульском отделе посольства России в Болгарии сообщили о готовности оказать необходимую помощь родственникам погибшей. Также работники дипмиссии помогут российским гражданам восстановить утерянные в связи с наводнением личные документы, на данный момент поступило два таких обращения.
Из-за наводнения в нескольких районах на побережье был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса Елените были эвакуированы. Спасатели и добровольцы начали расчищать завалы, а полиция задержала двух мародеров, у которых были обнаружены крупная сумма денег, драгоценности и компьютеры.
Восстановительные работы начались на курорте Солнечный Берег, в Несебре, Бургасе и Царево, где, по предварительным данным, сумма ущерба превысила €25 млн.
