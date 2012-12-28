Когда на полях Черноземья будут вкалывать роботы, обсудили на ИТ-форуме

«Цифровые» поля, беспилотники и искусственный интеллект для такой традиционной сферы, как сельское хозяйство, обсудили на региональном формуме «Цифроземье».

Технологии для агромпромышленного комплекса стали одной из главных тем мероприятия в этом году неслучайно. На фоне геополитической ситуации и дефицита кадров предприятия АПК все чаще ищут решения для импортозамещения и используют искусственный интеллект. А отечественные компании ищут способ эти запросы удовлетворить.

Ситуационные центры вместо бумажных отчетов

ИТ-решениям для сельского хозяйства был посвящен aкруглый стол «Российские продукты для цифровизации АПК». Так «Ростелеком» сформировал портфель из 70 предложений для цифровизации агропрома.

Одним из них стало создание ситуационных центров, которые агрегируют данные с контрольных устройств и датчиков (а отчетов аграрии собирают огромное количество регулярно). Генеральный директор компании, реализовавшей решение, Руслан Кахаберидзе рассказал, что интеграция даже одного контроллера микроклимата позволяет автоматически передавать в учетные системы 50 параметров, минуя цепочку из птичниц, бригадиров и бухгалтеров. Иногда к технологиям заставляют обратиться потери.

«Есть клиенты, которые покупают наше решение только после того, как потеряют стадо и 7-8 миллионов рублей. Интеграция на площадку из 40 корпусов стоит примерно столько же. А потеря поголовья происходит за 4-5 часов, когда диспетчеры этого не видят,» – размышляет он.

Связь есть, людей – нет

Есть у айтишников и решение для тех, кто страдает без стабильной сотовой связи на удаленных полях. Разработка - мобильный узел связи «Интервал» – является российской, должна заменить ушедших иностранцев. По доброй традиции технология к гражданским попала от силовиков.





«Оборудование соединяется на расстоянии до 30 км, является носимым и быстро разворачиваемым. Это решает проблему последней мили. Изначально разрабатывалась для силовиков, но мы сделали гражданскую версию», — рассказывает руководитель компании-разработчика Дмитрий Коц.

Одной из самых обсуждаемых тем стали «безлюдные технологии». Оказывается, для превращения обычной техники в беспилотную уже есть специальный комплект. И тут также разговор зашел о вызовах времени – нехватке кадров и обстановке в некоторых западных регионах страны.

«Мы в состоянии убрать водителя из кабины, управлять газом, тормозом и курсом. Это решение уже протестировано в этом году. Они даже могут выдержать последствия подрыва техники на некоторых снарядах», — поясняет технический директор бизнеса, предлагающего решение, Кирилл Толстопятов.

Препятствия на пути чудо-машины видят ультразвуковые датчики. Также камни, столбы и другие особенности рельефа можно занести в цифровую карту для изменения трека движения. Примечательно, что разработки беспилотной сельхозтехники уже реализованы на западе.

Гадит теперь и датчанка...

Разговор к импортозамещению возвращался не раз. Один из спикеров поведал грустную историю, как из-за датского ИТ-предприятия российская компания в одночасье лишилась данных, хранящихся в иностранном «облаке» – на сервере за границей.

Заменить такие рискованные западные аналоги предлагают отечественной системой управления животноводческой фермой на платформе 1С. Она уже есть на рынке: формирование огромной базы информации генетики, ветеринарии, доилок происходит в режиме реального времени. Массив синхронизированной информации позволяет оперативно вмешиваться в животноводческие процессы и налаживать воспроизводство стада. При этом на каждом пути внедренный в систему ИИ предлагает варианты решений проблем и улучшения показателей.

На роботов в некоторых профессиях пока не полагаются все-таки, поэтому обсуждали участники и улучшение рабочих условий для водителей и механизаторов.

Директор департамента методологии и функциональной архитектуры ООО «РТК-Лаборатория Здоровья» Виктор Комаров рассказал о дистанционных медосмотрах, где используются телемедицинские технологи. Это актуально при удаленности фельдшерских пунктов.

Данные передаются врачу, который принимает решение о допуске к работе. Работодатели оплачивают только фактически проведённые осмотры. Сотрудник же получает документ с электронной подписью о прохождении процедур. Некоторые гости со скепсисом отнеслись к такому решению, ссылаясь на инспекторов Госавтоинспекции, принимающих по старинке только синюю печать в путевом листе. Но закон уже на стороне технологий, а не аналоговых справок.

Как студент, только умнее

Среди других новинок с ИИ «Агробрейн» — умный помощник агронома на основе нейросети, который дает рекомендации по материалам Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева, а не «додумывает» информацию, как публичные неспециализированные AI-сервисы.

Пока он работает с помощью web-интрефейса, осенью заработает Telegram-бот. В перспективе объем справочного материала каждый сможет подогнать под специализацию предприятия.

Впрочем, практически на всех площадках форума звучал вывод: разработки ИИ не заменяют полностью человека на производстве, но серьезно дополняют его опыт и знания. Человек все равно будет принимать решение и нести за него ответственность.

Однако поиск информации доверить роботам можно – так, например, у «Ростелекома» есть специальный портал, где по ИНН организации можно получить рекомендации с конкретными цифровыми решениями.

