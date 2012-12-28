Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
В России
33
28 минут назад
В Ленинградской области число жертв суррогатного алкоголя достигло 42
Ленинградская областная прокуратура ранее провела проверки на пяти складах временного хранения алкоголя и в ходе расследования уголовного дела об отравлении фальсифицированным алкоголем изъяла более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленобласти стало известно 26 сентября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позже в прокуратуре рассказали о задержании восьми лиц, которые связаны с продажей суррогатного алкоголя.
29 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что источником контрафактного алкоголя, из-за которого погибли люди в Ленобласти, стала коммерческая организация из Тосненского района.
1 октября суд арестовал третьего сотрудника складской компании, обвиняемого в незаконной торговле изъятой из оборота спиртосодержащей продукцией. В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что речь о фигуранте Игоре Софронове. Мужчину задержали 29 сентября, а во вторник ему официально предъявили обвинение. До 25 ноября он будет находиться в СИЗО. Защита просила о мере пресечения в виде домашнего ареста, — передает ТАСС.
В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них – 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.
0
0
0
0
0
Комментарии