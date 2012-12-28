В Ленинградской области число жертв суррогатного алкоголя достигло 42

Ленинградская областная прокуратура ранее провела проверки на пяти складах временного хранения алкоголя и в ходе расследования уголовного дела об отравлении фальсифицированным алкоголем изъяла более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.