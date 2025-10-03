В Тамбовской области выплаты контрактникам увеличены до 3 млн рублей

Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Депутаты Тамбовской облдумы единогласно поддержали законопроект о новой единовременной выплате для участников СВО. С инициативой поддержать тамбовских бойцов выступил глава региона Евгений Первышов.
С 1 октября добровольцы, изъявившие желание подписать контракт и отправиться в зону СВО, будут получать по три миллиона рублей. С инициативой увеличить размер выплат выступил глава региона Евгений Первышов, отмечает издание.
По три миллиона рублей новобранцам будут платить по 31 декабря 2025 года. Эта сумма складывается из федеральной, региональной и муниципальной выплат.
Российские регионы продолжают увеличивать выплаты контрактникам. Ранее в октябре размер «подъемных» повысили вчетверо в Воронежской области. Перед этим с соответствующей просьбой к губернатору Александру Гусеву обратились представители служб и организаций, оказывающих помощь участникам СВО.
