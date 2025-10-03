Все новости
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Происшествия
Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза
Общество
999 километров противопожарных минерализованных полос обустроено в лесах Липецкой области
Общество
«После «Прометея» я твердо решила стать учителем!»
Общество
На Неделина сгорел автомобиль «Ока»
Происшествия
В парках сегодня продолжают раскладывать приманки-брикеты
Общество
В Ельце сгорела «Газель»
Происшествия
НЛМК научит школьников 3D-моделированию
НЛМК Live
В России
52
сегодня, 15:13

В Тамбовской области выплаты контрактникам увеличены до 3 млн рублей

Депутаты Тамбовской облдумы единогласно поддержали законопроект о новой единовременной выплате для участников СВО. С инициативой поддержать тамбовских бойцов выступил глава региона Евгений Первышов.

В Тамбовской области подняли выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО), — пишет Lenta.ru со ссылкой на «Телевидение Тамбовской области».

С 1 октября добровольцы, изъявившие желание подписать контракт и отправиться в зону СВО, будут получать по три миллиона рублей. С инициативой увеличить размер выплат выступил глава региона Евгений Первышов, отмечает издание.

По три миллиона рублей новобранцам будут платить по 31 декабря 2025 года. Эта сумма складывается из федеральной, региональной и муниципальной выплат.

Российские регионы продолжают увеличивать выплаты контрактникам. Ранее в октябре размер «подъемных» повысили вчетверо в Воронежской области. Перед этим с соответствующей просьбой к губернатору Александру Гусеву обратились представители служб и организаций, оказывающих помощь участникам СВО.
контрактники
выплаты
