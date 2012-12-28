Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
В России
13
26 минут назад
В Карелии у 27 школьников выявили острую кишечную инфекцию
Заболевание было зарегистрировано 2 октября среди учеников начальных классов Нововилговской школы №3. Медики установили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.
Состояние одного госпитализированного ребенка характеризуется как близкое к удовлетворительному. Он находится в Республиканской инфекционной больнице. Остальные 26 детей с легкой формой заболевания были направлены на амбулаторное лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное, — передает РИА Новости.
«Все необходимые противоэпидемические мероприятия специалистами Прионежского филиала Республиканской больницы им. В.А. Баранова выполнены», — добавили в минздраве Карелии.
