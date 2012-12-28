Все новости
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
В Липецкой области более 160 педагогов среднего профессионального образования получили награды
Общество
Из-за порыва дом на улице Лутова остался без света и горячей воды
Общество
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа
Общество
999 километров противопожарных минерализованных полос обустроено в лесах Липецкой области
Общество
Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза
Общество
В Ельце сгорела «Газель»
Происшествия
НЛМК научит школьников 3D-моделированию
НЛМК Live
На Неделина сгорел автомобиль «Ока»
Происшествия
В России
55
сегодня, 13:14

В Оренбургской области беспилотники пытались нанести удар по промышленному объекту

В Оренбургской области дроны пытались нанести удар по промышленному объекту, ущерба нет.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в своем Телеграм-канале, что на территории региона была предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов.

По его словам, пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы.

Ситуация находится под контролем, и в настоящее время ведется детальное расследование произошедшего, чтобы установить все обстоятельства случившегося и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Правительство Оренбургской области призывает жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Вся актуальная информация будет оперативно публиковаться на официальном сайте правительства и в социальных сетях.
беспилотники
атака
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
