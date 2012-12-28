Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
В Оренбургской области беспилотники пытались нанести удар по промышленному объекту
В Оренбургской области дроны пытались нанести удар по промышленному объекту, ущерба нет.
По его словам, пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы.
Ситуация находится под контролем, и в настоящее время ведется детальное расследование произошедшего, чтобы установить все обстоятельства случившегося и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Правительство Оренбургской области призывает жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Вся актуальная информация будет оперативно публиковаться на официальном сайте правительства и в социальных сетях.
