В России
79
сегодня, 12:20

В Пермском крае в результате атаки беспилотников пострадал жилой дом

В Березниках Пермского края ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА, в результате чего был повреждён жилой дом.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что жилой дом в городе Березники получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

«По уточненной информации, ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет», — написал он в своем Телеграм-канале.

На месте происшествия в настоящее время работают специалисты. Все жильцы поврежденного дома были обеспечены маневренным жильем на время ликвидации последствий.

Уточняется, что дом после атаки беспилотников оцепили, а вокруг выставили охрану. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Казаченко.

Сейчас сотрудники силовых структур осматривают место ЧП. Ожидается, что после этого остальным разрешат зайти в помещение и оценить масштаб повреждений, а также размер ущерба.

Почему выставлена охрана и все оцеплено, не уточняется, однако учитывая, что ВСУ часто атакуют регионы РФ дронами со взрывчаткой, видимо, силовики хотят удостовериться, что нет опасности для людей.

Всем, чье жилье пострадало, предоставят место для размещения, также решается вопрос компенсационных выплат, — уточнил Казаченко.

Также в результате атаки на предприятии химической промышленности «Азот» произошла остановка технологического цикла. Губернатор уточнил, что в настоящий момент завод уже работает в штатном режиме, а жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает.

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 3 октября 20 украинских дронов над регионами РФ, — сообщили в Минобороны России.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

