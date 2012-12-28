Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на сахар в РФ
Предпосылок для роста цен на сахар в России нет, а урожая сахарной свеклы хватит для покрытия всех внутренних потребностей и экспорта.
«Начну с самого главного — цена на сахар останется прежней. На сегодняшний день стоимость сахара на внутреннем рынке даже ниже уровня прошлого года», — отметила депутат.
По ее словам, в России продолжается уборка урожая сахарной свеклы, — передает ТАСС.
«С начала сезона убрано 45% от общей площади посевов сахарной свеклы, накопано на 8% больше свеклы — 20,5 млн тонн», — сообщила парламентарий.
По словам Оглоблиной, переработку урожая ведут 66 сахарных заводов, которые уже произвели 2 млн тонн сахара, что на 110 тысяч тонн больше уровня прошлого года.
«С учетом ожидаемого урожая сахарной свеклы объем производства свекловичного сахара в текущем году ожидается на уровне 6,8 млн тонн, что на 300 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспорта сахара в страны ЕАЭС и СНГ», — сказала Оглоблина.
