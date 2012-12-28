Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Судебная тяжба Липецкой городской поликлиники №1 с подрядчиком закончилась мировым соглашением
Чиновник из Мичуринска осужден за гибель 10-летнего ребенка под завалами
В Мичуринске вынесен приговор по уголовному делу о халатности, повлекшей за собой гибель ребёнка.
Халатность привела к трагическим последствиям. 28 августа 2023 года на участке обрушилась шлакоблочная стена полуразрушенного здания, которая не была укреплена из-за естественного физического износа. Под завалами погиб 10-летний ребёнок.
В качестве наказания суд назначил виновному 3 года лишения свободы условно. Также он лишён права занимать определённые должности сроком на один год. Помимо этого, с городской администрации в пользу потерпевшей стороны было взыскано 2 млн рублей.
Фото: СКР по Тамбовской области
