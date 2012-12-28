В МВД рекомендуют хранить фото документов и пароли в облачных хранилищах

Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
МВД РФ предупредило граждан о высокой опасности хранения фотографий документов, паролей и другой конфиденциальной информации на мобильных устройствах.
«Современный смартфон — это больше, чем средство связи. Он хранит наши финансы, документы и личную историю. При этом, получая удаленный (через ВПО) или физический (в случае хищения) доступ к устройству, всё это может оказаться в руках злоумышленников», — рассказали в Telegram-канале ведомства.
По словам экспертов, сканированные копии таких документов, как паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права и данные банковских карт, могут стать настоящей находкой для мошенников, использующих их для доступа к личным аккаунтам, создания фейков или в социальной инженерии.
Также в МВД обратили внимание на угрозы, связанные с паролями, которые многие пользователи хранят в заметках на телефоне или отправляют себе в мессенджеры. Особенно опасно, если пароли сохранены в браузере, так как при доступе мошенников к телефону, они могут получить полный контроль над цифровой жизнью владельца. Лучшим решением является использование менеджеров паролей или хранение записей офлайн.
Кроме того, сообщения о финансовых поступлениях и переводах могут раскрывать привычки и уровень дохода. МВД советует регулярно очищать историю банковских сообщений, чтобы предотвратить утечку данных.
В ведомстве также предостерегают от хранения такой личной информации, как номера карт, PIN-коды, адреса и ответы на секретные вопросы, в мессенджерах. Если это невозможно удалить, рекомендуется использовать защищенные облачные хранилища для резервного копирования.
Особое внимание, по мнению МВД, стоит уделить фотографиям, особенно интимного характера или рабочих документов. Ведомство рекомендует хранить такие изображения только в закрытых облачных папках с паролем или удалять их, если в этом нет необходимости.
Также важно быть осторожными с контактами и адресной книгой, поскольку мошенники могут использовать эти данные для фишинга или социальной инженерии. Полицейские советуют регулярно обновлять список контактов, удалять ненужные и сохранять важную информацию в защищенных копиях.
