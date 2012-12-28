Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
Пионер сотовой связи в Липецке возглавил хакасский филиал МТС
Экономика
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и дешевел сыр
Общество
Неотложка попала в ДТП в Липецке
Происшествия
44-летняя женщина перевела мошенникам 450 000 рублей
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
Судебная тяжба Липецкой городской поликлиники №1 с подрядчиком закончилась мировым соглашением
Общество
Семь человек пострадали в ДТП за сутки в Липецкой области
Происшествия
Полицейские Липецка изъяли крупную партию марихуаны
Общество
Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа
Общество
ДТП со скорой обошлось без пострадавших
Происшествия
На Неделина горит автомобиль
Происшествия
Читать все
В России
45
59 минут назад

В МВД рекомендуют хранить фото документов и пароли в облачных хранилищах

МВД РФ предупредило граждан о высокой опасности хранения фотографий документов, паролей и другой конфиденциальной информации на мобильных устройствах.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило о рисках хранения такой конфиденциальной информации, как фотографии документов, пароли и банковские уведомления, в телефонах.

«Современный смартфон — это больше, чем средство связи. Он хранит наши финансы, документы и личную историю. При этом, получая удаленный (через ВПО) или физический (в случае хищения) доступ к устройству, всё это может оказаться в руках злоумышленников», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По словам экспертов, сканированные копии таких документов, как паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права и данные банковских карт, могут стать настоящей находкой для мошенников, использующих их для доступа к личным аккаунтам, создания фейков или в социальной инженерии.

Также в МВД обратили внимание на угрозы, связанные с паролями, которые многие пользователи хранят в заметках на телефоне или отправляют себе в мессенджеры. Особенно опасно, если пароли сохранены в браузере, так как при доступе мошенников к телефону, они могут получить полный контроль над цифровой жизнью владельца. Лучшим решением является использование менеджеров паролей или хранение записей офлайн.

Кроме того, сообщения о финансовых поступлениях и переводах могут раскрывать привычки и уровень дохода. МВД советует регулярно очищать историю банковских сообщений, чтобы предотвратить утечку данных.

В ведомстве также предостерегают от хранения такой личной информации, как номера карт, PIN-коды, адреса и ответы на секретные вопросы, в мессенджерах. Если это невозможно удалить, рекомендуется использовать защищенные облачные хранилища для резервного копирования.

Особое внимание, по мнению МВД, стоит уделить фотографиям, особенно интимного характера или рабочих документов. Ведомство рекомендует хранить такие изображения только в закрытых облачных папках с паролем или удалять их, если в этом нет необходимости.

Также важно быть осторожными с контактами и адресной книгой, поскольку мошенники могут использовать эти данные для фишинга или социальной инженерии. Полицейские советуют регулярно обновлять список контактов, удалять ненужные и сохранять важную информацию в защищенных копиях.
данные
утечка
хранение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить