В мире
53
сегодня, 10:04

В Южной Калифорнии вспыхнул крупный пожар на НПЗ Chevron

По словам свидетелей ЧП, взрыв ощущался как небольшое землетрясение. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в городе Эль-Сегундо (штат Калифорния), начавшийся 2 октября вечером после взрыва, локализован, — передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News и местные власти.

«Пожар локализован, опасности для жителей Эль-Сегундо и соседних районов нет», — приводит телеканал слова представителя местных властей Холли Митчелл.

По данным CBS News, свидетели произошедшего отмечали, что ударная волна от взрыва была похожа на небольшое землетрясение. Эвакуация населения не потребовалась, однако местным жителям рекомендовано оставаться в помещениях. Согласно информации CBS News, превышения уровня вредных веществ в атмосфере пока не зафиксировано.

Нефтеперерабатывающий завод компании Chevron в Эль-Сегундо был построен в 1911 году. Он является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на западном побережье США.
пожар
Калифорния
НПЗ
