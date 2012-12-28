Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Общество
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Пионер сотовой связи в Липецке возглавил хакасский филиал МТС
Экономика
Читать все
У 27-летнего мужчины изъяли 1,9 грамма мефедрона
Происшествия
Пьяный 49-летний водитель предложил инспектору ДПС 40 000 рублей, но тот отказался
Происшествия
В Липецкой области более 160 педагогов среднего профессионального образования получили награды
Общество
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
Полицейские Липецка изъяли крупную партию марихуаны
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
Сегодня в Липецке: выставка сподвижника Церетели, дети-оборвыши и каким должен быть идеальный учитель
Общество
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Читать все
В мире
28
10 минут назад

В посольстве Нидерландов не исключили передачи ракет Tomahawk Украине

Правительство Нидерландов выделило Украине дополнительное финансирование, заявили «Известиям» в посольстве королевства в Москве. Там также не исключили передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

«Нидерланды привержены поддержке Украины до тех пор, пока продолжается российская агрессия. В недавнем письме в парламент правительство заявило, что «учитывая сохраняющиеся высокие потребности Украины, с одной стороны, и настоятельные интересы безопасности Европы и Нидерландов, с другой, кабинет министров принял решение выделить дополнительное финансирование». Независимо от того, раскрывает ли правительство Нидерландов информацию о поставляемых грузах, министерство обороны руководствуется принципом оперативной безопасности, а также интересами третьих сторон, участвующих в поставках», — ответили в диппредставительстве Нидерландов в Москве на вопрос «Известий» о возможности передачи ракет Tomahawk Украине.

Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает передачу Украине ракет Tomahawkзаявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Помимо США, эти ракеты имеются у Нидерландов, Великобритании и Австралии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обращает внимание на заявления американских официальных лиц о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это стало бы причиной серьезного витка напряженности, который «потребует адекватного ответа с российской стороны».
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить