В посольстве Нидерландов не исключили передачи ракет Tomahawk Украине
«Нидерланды привержены поддержке Украины до тех пор, пока продолжается российская агрессия. В недавнем письме в парламент правительство заявило, что «учитывая сохраняющиеся высокие потребности Украины, с одной стороны, и настоятельные интересы безопасности Европы и Нидерландов, с другой, кабинет министров принял решение выделить дополнительное финансирование». Независимо от того, раскрывает ли правительство Нидерландов информацию о поставляемых грузах, министерство обороны руководствуется принципом оперативной безопасности, а также интересами третьих сторон, участвующих в поставках», — ответили в диппредставительстве Нидерландов в Москве на вопрос «Известий» о возможности передачи ракет Tomahawk Украине.
Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает передачу Украине ракет Tomahawkзаявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Помимо США, эти ракеты имеются у Нидерландов, Великобритании и Австралии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обращает внимание на заявления американских официальных лиц о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это стало бы причиной серьезного витка напряженности, который «потребует адекватного ответа с российской стороны».
