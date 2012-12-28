Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
В Дагестане три человека ранены в результате стрельбы у школы
Огонь открыли возле учебного заведения.
По предварительным данным, 2 октября в селе Унцукуль около одного из учебных учреждений, произошел конфликт между жителями республики, в результате которого три участника конфликта получили ранения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
По данному факту следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению всех участников конфликта.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В пресс-центре МВД России уточнили, что стрельба произошла в ходе конфликта между шестью людьми на прилегающей к учебному заведению территории. В ходе конфликта было применено травматическое оружие, — передает ТАСС.
Пострадавших доставили в районную больницу, детей среди них нет. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. В район направили бригаду Дагестанского центра медицины катастроф, — сообщили в Минздраве региона.
