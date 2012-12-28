Все новости
В России
88
сегодня, 13:05

Свыше 700 тысяч россиян смогут разом забрать свои пенсионные накопления в 2026 году

Уточняется, что средний размер выплат по стране составит примерно 68 тысяч рублей.

В следующем году 706 тыс. россиян смогут единовременно получить свои пенсионные накопления. Размер выплаты зависит от суммы на индивидуальном счете, но в среднем по стране составит около 68 тысяч рублей, — пишут «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы.

Уточняется, что пенсионные накопления формировались в 2002–2013 годах, когда работодатели перечисляли 6% зарплаты сотрудников на их счета. С 2014-го на них действует «заморозка» — все отчисления идут только на страховую пенсию. Забрать деньги могут по заявлению мужчины с 60 лет, женщины — с 55 лет.

Единовременную выплату предоставляют тем, у кого расчетный размер накопительной части не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. При этом есть и лимит по балансу: в 2025 году он составляет 412 тысяч рублей, в 2026 году, по оценке экспертов, может вырасти до 440 тысяч рублей.

По прогнозу СФР, средняя сумма выплаты будет расти: в 2027 году она увеличится почти вдвое, до 119 тыс. рублей, а в 2028-м немного снизится, до 114 тыс. При этом число получателей сократится — до 593 тысяч в 2027 году и 574 тысячи в 2028 году.
пенсии
накопления
