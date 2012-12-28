Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
В РФ испытали кинетическое орудие «Изделие 545» против беспилотников
Сейчас «Изделие 545» находится на стадии научной разработки.
«Мы провели испытания «Изделия 545». Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 м. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца. Корпус изделия выстреливается и поражает дрон. Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — рассказали в организации.
В компании уточнили, что в настоящее время изделие находится на стадии научной разработки.
«Подобное орудие недорого в производстве и позволит бойцам защищаться от беспилотников. При его применении происходит поражение элементов связи БПЛА и дрон падает», — говорится в сообщении.
