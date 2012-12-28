Все новости
В России
61
сегодня, 11:30

В РФ испытали кинетическое орудие «Изделие 545» против беспилотников

Сейчас «Изделие 545» находится на стадии научной разработки.

Российские специалисты провели испытания личного кинетического орудия для физического уничтожения дронов «Изделие 545» в рамках проекта «Новые русские технологии», — рассказали ТАСС в компании-разработчике.

«Мы провели испытания «Изделия 545». Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 м. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца. Корпус изделия выстреливается и поражает дрон. Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — рассказали в организации.

В компании уточнили, что в настоящее время изделие находится на стадии научной разработки.

«Подобное орудие недорого в производстве и позволит бойцам защищаться от беспилотников. При его применении происходит поражение элементов связи БПЛА и дрон падает», — говорится в сообщении.
беспилотники
атака
