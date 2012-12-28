Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
В РФ с 2026 года введут несколько новых дорожных знаков
Обновленный государственный стандарт, предусматривающий несколько новых дорожных знаков и изменения в разметке парковочных мест, вступит в силу 1 января 2026 года.
«Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — отметил Федяев.
«В основе этих поправок — большая работа, специалисты искали возможность снизить визуальный шум на дорогах более трех лет, а история некоторых новых знаков еще больше», — подчеркнул Федяев.
Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия».
«Он будет там, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак», — сказал депутат.
«Отмечу и введение знака 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути», — добавил Федяев.
В свою очередь, знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1) «поможет водителям в моменте понять, что участник дорожного движения имеет ограничение по слуху».
«Долгое время у нас существовал знак 8.15 «Слепые пешеходы», но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя. Насколько я знаю, эксперименты с его использованием начались почти 10 лет назад», — пояснил парламентарий.
Поправки предусматривают и ряд других изменений дорожных знаков и особенностей их применения.
Кроме того, как следует из текста обновленного ГОСТа, при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться не 2,5 м на 6,5 м, как сейчас, а 2,25 м на 6,5 м, то есть разметка под такие парковки станет на 25 см уже (в длину размер не меняется).
«Размеры парковки автомобилей вдоль края проезжей части будут чуть меньше для оптимизации дорожного пространства», — пояснил депутат.
Поправки в государственный стандарт «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» были ранее утверждены Росстандартом с датой введения с 1 января 2026 года, но с правом досрочного применения.
«Мы последовательно реализуем политику, направленную на снижение смертности на дорогах. За последние годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были обустроены миллионы элементов дорожной инфраструктуры. Но важно не только количество, но и качество, соответствие современным требованиям, поэтому мы с оптимизмом оцениваем этот шаг», — сказал Федяев.
