Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Сегодня в Липецке: первая сессия Горсовета, липчане не надеются отличить искусственный интеллект от собственного
В России
56
сегодня, 09:59
В Воронежской области два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА
В одном здании выбило окна и дверь, в другом домовладении были повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.
По его словам, пострадавших нет. В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль, — говорится в Телеграм-канале главы региона.
Всего средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами страны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Телеграм-канала Минобороны РФ. По данным ведомства, наибольшее число аппаратов перехвачено в Воронежской области — 38. Также атаки зафиксированы еще в нескольких регионах: 13 дронов были сбиты над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской.
В результате падения обломков в Волгоградской области произошло возгорание сухой растительности, был поврежден один частный дом. Были введены временные ограничения на полеты были введены в Саратове и Астрахани.
0
0
0
0
0
Комментарии