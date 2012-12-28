В Воронежской области два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу
Происшествия
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп на улице, авария на Студеновской и «тыквенный октябрь»
Общество
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
Читать все
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
В личном музее 50-летнего тербунца нашли копье, бердыш, секиру и шашку
Происшествия
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Происшествия
В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду, на Соколе — свет
Общество
Задолжавший по штрафам ГАИ 218 000 рублей усманец едва не остался без прав
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
В поисках интим-услуг липчанин лишился 16 500 рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: первая сессия Горсовета, липчане не надеются отличить искусственный интеллект от собственного
Общество
В Центре карьеры НЛМК студентам рассказали о машиностроении и 3D-печати
НЛМК Live
Читать все
В России
56
сегодня, 09:59

В Воронежской области два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА

В одном здании выбило окна и дверь, в другом домовладении были повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что всего минувшей ночью в небе над двумя районами и одним городским округом в регионе дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, пострадавших нет. В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль, — говорится в Телеграм-канале главы региона.

Всего средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Телеграм-канала Минобороны РФ. По данным ведомства, наибольшее число аппаратов перехвачено в Воронежской области — 38. Также атаки зафиксированы еще в нескольких регионах: 13 дронов были сбиты над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской.

В результате падения обломков в Волгоградской области произошло возгорание сухой растительности, был поврежден один частный дом. Были введены временные ограничения на полеты были введены в Саратове и Астрахани.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить