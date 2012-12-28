Все новости
В мире
42
46 минут назад

В МИД прокомментировали новую схему ЕС по использованию активов РФ

Действия, которые меняют правовой статус замороженные российских активов будут расцениваться как воровство, заявили «Известиям» в МИД РФ.

«К какой бы конкретно опции ни склонился Брюссель, манипуляции с замороженными суверенными активами без согласия России станут грубейшим нарушением не только международного, но и контрактного права. Россия не санкционировала какие-либо подобные операции. Действия, подразумевающие изменение в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть де-факто ее воровство», — прокомментировали в ведомстве попытки ЕС найти способ использовать российские активы.

Последствия инициаторам и участникам экспроприационных мер гарантированы, добавили там.

«Кроме того, в соответствии с принципом взаимности, покушения на российскую собственность повлекут болезненный зеркальный ответ. РФ располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования», — сказали в МИД.

ЕС обсуждает новую идею об использовании замороженных российских активов в виде «репарационного кредита» Украине.
0
0
0
0
0

