В МИД прокомментировали новую схему ЕС по использованию активов РФ
«К какой бы конкретно опции ни склонился Брюссель, манипуляции с замороженными суверенными активами без согласия России станут грубейшим нарушением не только международного, но и контрактного права. Россия не санкционировала какие-либо подобные операции. Действия, подразумевающие изменение в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть де-факто ее воровство», — прокомментировали в ведомстве попытки ЕС найти способ использовать российские активы.
Последствия инициаторам и участникам экспроприационных мер гарантированы, добавили там.
«Кроме того, в соответствии с принципом взаимности, покушения на российскую собственность повлекут болезненный зеркальный ответ. РФ располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования», — сказали в МИД.
ЕС обсуждает новую идею об использовании замороженных российских активов в виде «репарационного кредита» Украине.
