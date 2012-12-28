В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, которым таксист первым начал ему угрожать
706 тыс. россиян смогут разом забрать пенсионные накопления в 2026-м
Пенсионные накопления формировались в 2002–2013 годах, когда работодатели перечисляли 6% зарплаты сотрудников на их счета. С 2014-го на них действует «заморозка» — все отчисления идут только на страховую пенсию. Забрать деньги могут по заявлению мужчины с 60 лет, женщины — с 55.
Единовременную выплату предоставляют тем, у кого расчетный размер накопительной части не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. При этом есть и лимит по балансу: в 2025 году он составляет 412 тыс. рублей, в 2026-м, по оценке экспертов, может вырасти до 440 тыс.
По прогнозу СФР, средняя сумма выплаты будет расти: в 2027 году она увеличится почти вдвое, до 119 тыс. рублей, а в 2028-м немного снизится до 114 тыс. При этом число получателей сократится — до 593 тыс. в 2027-м и 574 тыс. в 2028-м.
