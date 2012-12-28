Все новости
В России
52
сегодня, 17:21

В МВД рассказали об актуальных схемах аферистов

Мошенники начали представляться сотрудниками Роскомнадзора для обмана граждан с доставкой товаров. В актуальных схемах аферистов первая «атака» на потенциальную жертву почти всегда является ложной и служит лишь для достижения психологического эффекта, чтобы выбить человека из равновесия и заставить испугаться.

Мошенники, чтобы выбить человека из равновесия и заставить запаниковать, стали убеждать «подтвердить номер паспорта голосом», — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В МВД рассказали, что в актуальных мошеннических схемах первая «атака» почти всегда является ложной и служит исключительно для достижения психологического эффекта, — передает ТАСС.

«Они создают вымышленную, но правдоподобную угрозу («ваш аккаунт взломали», «оформлена доверенность» и так далее). Цель — выбить человека из равновесия, заставить запаниковать. Новый способ заставить паниковать — убедить гражданина «подтвердить номер паспорта голосом», — говорится в сообщении.

Именно с такой просьбой позвонили пенсионеру из Москвы якобы из ЕМИАС, — пояснили в киберполиции.

«Второй звонок поступил на следующий день от имени «Госуслуг» с сообщением о «взломе аккаунта» с помощью «голосовой верификации» и компрометации документов», — сообщили в управлении.

Далее в мессенджерах от лица «Военной прокуратуры» под предлогом «несанкционированного перевода крупной суммы» мошенники убедили мужчину в необходимости срочных действий для «спасения» средств и имущества.

«Такой процедуры как «подтверждение номера паспорта голосом» не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно», — резюмировали в МВД.
