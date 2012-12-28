В МВД рассказали об актуальных схемах аферистов

Мошенники начали представляться сотрудниками Роскомнадзора для обмана граждан с доставкой товаров. В актуальных схемах аферистов первая «атака» на потенциальную жертву почти всегда является ложной и служит лишь для достижения психологического эффекта, чтобы выбить человека из равновесия и заставить испугаться.