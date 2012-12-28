55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
В Афинах проходит многотысячная акция протеста
В центре Афин развернулась многотысячная акция протеста в рамках общенациональной 24-часовой забастовки.
«Тысячи человек вышли на протестные митинги в рамках всегреческой 24-часовой забастовки», — говорится в сообщении телеканала.
В репортаже другого греческого телеканала «Скай» видно, что протестующие несут плакаты с надписями: «Мы не живем, чтобы работать. Увеличение зарплат и меньше работы. Меры по санитарии и безопасности сейчас же!», «Мы не будем «дарить» ни одного часа из нашей жизни», «Возвращение 13-й и 14-й зарплаты, нет новому дисциплинарному закону и 13-часовому рабочему дню, коллективные трудовые договоры».
Организаторы забастовки — Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). В ней принимают участие врачи государственных больниц, сотрудники образовательных учреждений и правоохранительных органов Греции.
По информации Афинского агентства новостей АМНА, троллейбусы, автобусы и метро сократили часы работы, но не прекратили работу полностью, чтобы «обеспечить проезд бастующих к местам митингов». Движение поездов было остановлено на всей железнодорожной сети, включая пригородные линии. Сотрудники паромов и водители такси также прекратили работу.
Об участии в забастовке объявил и Союз авиадиспетчеров Греции. Но, как сообщает АМНА, суд признал их участие в забастовке незаконным, поэтому все запланированные полеты состоятся согласно расписанию.
Забастовка продлится до полуночи.
Бастующие требуют повысить зарплаты, восполнить дефицит кадров в госсекторе, запретить работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день и отменить новый закон, ужесточающий законодательство в сфере деятельности профсоюзов.
