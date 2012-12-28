Все новости
В России
51
сегодня, 15:59

В Москве был побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности

Рекорд атмосферного давления 50-летней давности побит в Москве. Барометры показали 763,9 мм ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что рекорд атмосферного давления 50-летней давности побит в Москве 1 октября, с утра барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба, — передает РИА Новости.

«В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности… Вчера в городе было 766,1 миллиметра ртутного столба, что стало абсолютным максимумом для 30 сентября, начиная с 1942 года. Сегодня в 09.00 в Москве барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба. Это тоже рекорд максимального атмосферного давления для 1 октября. Побит прежний максимум, державшийся с 1975 года, когда было 1018,0 гПа (763,5 миллиметра ртутного столба)», — заявил синоптик.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в ночь на 30 сентября в Москве было зафиксировано атмосферное давление 765,6 мм ртутного столба. Он отметил, что это был второй по счету суточный рекорд по этому показателю за последние дни. Синоптик добавил, что в течение дня атмосферное давление в столице продолжало расти.

При этом в Гидрометцентре сообщали, что температура в московском регионе той же ночью опускалась до минус 6 градусов. Минимальный показатель зарегистрировали в районе поселка Черусти.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег в настоящее время покрыл уже около 30% территории России. Речь идет о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Причем в ближайшем будущем снег не растает из-за холодной погоды, — уточнил синоптик.
