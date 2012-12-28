55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
В России
23
31 минуту назад
В Минпромторге утвердили первый список из 20 машин для работы в такси с 2026 года
Первый перечень моделей автомобилей, одобренных для работы в качестве такси в соответствии с новым законом о локализации, был сформирован Министерством промышленности и торговли РФ.
«Публикуем первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта подпадают более 20 моделей от шести российских брендов», — передает РИА Новости.
В перечень вошли Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».
В частности, это «Москвич» 3, 3е, 6 и 8; Voyah моделей Free, Dream и Passion; марка Evolute — I-pro, I-Joy, I-Sky, I-JET и I-Space. От марки Sollers в такси допущен SP7.
Также в списке продукция УАЗ — модели Patriot и Hunter. Широко представлена линейка Lada и Niva. В списке Минпромторга нет марки Haval, несмотря на то что собираются они на заводе в Тульской области, — сообщает Bfm.ru.
Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта следующего года, список подходящих авто еще будет дополняться. Также в список включат автомобили, производство которых будет локализовано в России в рамках специальных инвестиционных контрактов.
Эксперты допускают, что из-за закона о локализации цены на такси могут вырасти в разы.
0
0
0
0
0
Комментарии