В Роспотребнадзоре рассказали о важности некоторых прививок для пожилых людей

Пожилым людям рекомендуются прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка, также при поездке в ряд стран может быть необходима вакцинация от желтой лихорадки.