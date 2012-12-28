55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
В Роспотребнадзоре рассказали о важности некоторых прививок для пожилых людей
Пожилым людям рекомендуются прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка, также при поездке в ряд стран может быть необходима вакцинация от желтой лихорадки.
Пожилым людям рекомендуется сделать прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Грипп и пневмококковая инфекция представляют собой серьезную угрозу для здоровья пожилых людей. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа», — говорится в публикации.
Прививку рекомендуется делать в начале осени. Это необходимо для того, чтобы организму хватило времени для выработки иммунитета к началу эпидемического сезона.
Вакцинироваться от пневмококковой инфекции в ведомстве рекомендуют один раз в пять лет. Прививка особенно важна для людей с ослабленной иммунной системой или страдающих от хронических заболеваний.
В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцины против пневмококковой инфекции и гриппа можно получать одновременно. Эта стратегия укрепляет противоинфекционную защиту и минимизирует риск тяжелых респираторных инфекций.
«При планировании поездок в ряд стран также важно учитывать необходимость вакцинации от желтой лихорадки. Эта прививка должна быть сделана за три недели до поездки, чтобы обеспечить достаточный уровень иммунитета», — добавили в пресс-службе.
В случае проживания на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях пожилым людям следует не забывать о прививке от клещевого энцефалита. Вакцинацию лучше всего проводить в зимние месяцы, чтобы обеспечить защиту к началу активного сезона клещей весной и летом, — пояснили в Роспотребнадзоре.
«Не забывайте о прививке от дифтерии и столбняка, которую необходимо делать каждые 10 лет. Эта вакцинация особенно важна для пожилых людей, так как риск инфекций увеличивается с возрастом», — отметили в ведомстве.
