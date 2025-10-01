Все новости
62
сегодня, 13:26

ФСБ задержала пятерых готовивших массовые убийства россиян

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали пять граждан России, которые готовили массовые убийства на территории Донецка, Мариуполя, Красноярска и Орла.

ФСБ совместно с правоохранительными органами провела масштабные мероприятия против распространения в интернете идеологии насилия и суицида среди молодежи, — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ совместно с МВД, Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии в 75 регионах России в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавшие совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. По адресам их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур.

Уточняется, что один из задержанных за подготовку массовых убийств составил список «тех, кто достоин, и тех, кто не достоин». Это следует из видео ФСБ России.

Один из задержанных на допросе признался, что хотел убить учителя по биологии.
массовые убийства
идеология насилия
