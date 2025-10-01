ФСБ задержала пятерых готовивших массовые убийства россиян

55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали пять граждан России, которые готовили массовые убийства на территории Донецка, Мариуполя, Красноярска и Орла.
«ФСБ совместно с МВД, Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии в 75 регионах России в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде», — сообщает пресс-служба ведомства.
В результате задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавшие совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. По адресам их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур.
Уточняется, что один из задержанных за подготовку массовых убийств составил список «тех, кто достоин, и тех, кто не достоин». Это следует из видео ФСБ России.
Один из задержанных на допросе признался, что хотел убить учителя по биологии.
