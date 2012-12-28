55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
В Мюнхене в результате взрывов и выстрелов погиб один человек
На севере немецкого города Мюнхена утром 1 октября прогремели взрывы.
Полицейские и пожарные начали масштабную операцию в городе. Жителей призвали избегать места происшествия.
Известно, что мужчина, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. Было также обнаружено тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями.
Портал BR24 сообщает, что полиция пока не подтвердила сообщения о выстрелах, смертях или ранениях.
Очевидцы утверждают, что на месте происшествия работают десятки полицейских автомобилей, а в воздух поднят вертолет.
Полиция Мюнхена сообщила, что на данный момент признаков опасности для населения после сообщения о взрывах нет.
В ведомстве добавили, что произошел пожар в жилом доме. Также сгорели два стоящих перед домом автомобиля, они уже потушены.
В полиции Мюнхена сообщили, что правоохранители находятся на месте происшествия вместе с сотрудниками пожарной службы.
Полиция сообщила, что причиной поджога жилого дома и стрельбы в Мюнхене стала семейная ссора.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мины-ловушки в доме, где был совершен поджог.
Правоохранители подчеркнули, что в настоящее время ведут расследование по всем направлениям.
Изучаются возможные связи с другими местами в Мюнхене, включая Терезиенвизе, где пройдет фестиваль пива «Октоберфест».
Уточняется, что открытие фестивальной площадки задерживается из-за инцидента.
