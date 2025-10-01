Все новости
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
В Липецкой области проходит плановая проверка системы оповещения
Общество
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Глава МЧС оценил современные системы оповещения в Липецкой области
Общество
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
В мире
43
сегодня, 11:29

В Индии волки растерзали четверых детей и пожилую пару

В индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны волки растерзали четверых детей и пожилую пару.

В индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков, — пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Hindustan Times.

В 2024 году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд держала в страхе округ Бахрайч. Они совершили десятки нападений и растерзали десять человек, преимущественно детей. В конце концов их переловили одного за другим. Дольше всех скрывался хромой вожак, которого считали зачинщиком нападений, но в начале октября 2024 года его удалось ликвидировать.

9 сентября 2025 года волки-людоеды вернулись, причем теперь они куда агрессивнее. Всего за три недели их жертвами стали шесть человек — четверо детей и пожилая пара. Одного ребенка, которого утащили волки, так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы.

Для поисков и патрулирования хищников задействованы 21 оперативная группа лесного ведомства и другие специалисты. В воскресенье, 28 сентября, команде спасателей удалось остановить очередное нападение. Сотрудники лесного ведомства, шедшие по следам волка, настигли его в тот самый момент, когда он выскочил из кустов и бросился на играющих детей. Им пришлось открыть огонь.

Раненый волк скрылся в зарослях сахарного тростника. Позднее были найдены его останки.

Нападения совершают азиатские волки — подвид серых волков, обитающих в Индии, Ливане, Турции, Иране, Афганистане, Пакистане, Сирии и близлежащих странах. Высота в холке 45–75 см, вес 25–32 кг.

В 2024 году специалисты выдвинули несколько гипотез, объясняющих появление волков-людоедов в Бахрайче. По одной из версий, вожак мстил людям, потому что охромел по их вине. По другой, он охотится на людей, потому что из-за хромоты не может догнать другую добычу.
волки
жертвы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
